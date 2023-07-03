برشلونة يقترب من الوصول لاتفاق مع توتنهام بخصوص لنغليت

يتوقع نادي برشلونة أن يتم خلال الأيام المقبلة الوصول إلى اتفاق مع نادي توتنهام بشأن صفقة كليمونت لينغليت الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لينغليت قد شارك مع توتنهام الموسم الماضي في 35 مباراة، ويتطلع مدرب النادي الإنجليزي الجديد أنجي بوستيكوغلو للاعتماد على خدمات المدافع الفرنسي صاحب القدم اليسرى في قلب الدفاع الموسم المقبل.

برشلونة على وشك التخلص مع لينغليت لصالح توتنهام

في الوقت الذي يعتقد فيه جميع مشجعي برشلونة أن لينغليت قد يشكل معضلة هذا الصيف للنادي، قال رئيس البارسا جوان لابورتا في تصريحات صحفية مؤخرًا: "أعتقد أنه سيتم التوصل لاتفاق مع توتنهام بشأن لينغليت".

ووفقًا لموقع "Evening Standard"، من الواضح أن توتنهام يخطط لتعزيز خطوطه الدفاعية الموسم القادم، حيث أن النادي مهتم أيضًا بإدمون تابسوبا مدافع باير ليفركوزن، وتوسين أدارابيويو من فولهام.

الجدير بالذكر أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن نادي توتنهام مهتم بالتعاقد مع كليمونت لينغليت في صفقة انتقال دائمة مقابل 5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يكون مناسبًا للبارسا بلا شك الذي سيتخلص خلاله من راتب اللاعب في ظل أزمة النادي الاقتصادية.