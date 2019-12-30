برشلونة يقترب من تجديد عقد تير شتيغين

كشفت تقارير إسبانية بأن برشلونة بات قريباً من تمديد عقد حارسه مارك أندريه تير شتيغين.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "سبورت" التي أكدت أن وكيل الدولي الألماني وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع إدارة النادي حول العقد الجديد.

وذكرت الصحيفة أن تير شتيغين يسعى للاستمرار رفقة البارسا لأطول فترة ممكنة، ويتم التفاوض معه حالياً بحيث يمتد العقد الجديد حتى عام 2025.

يأتي كل هذا بالرغم من التصريحات السابقة للحارس المتألق التي أشار فيها لإمكانية الرحيل عن برشلونة في المستقبل حيث قال أن كل شيء ممكن في كرة القدم.

وكان تير شتيغين قد انضم لبرشلونة قادماً من بوروسيا مونشنغلاباخ في صيف 2014 عن طريق المدير الرياضي الأسبق أندوني زوبيزاريتا.

وجدد الألماني عقده لمرة واحدة في صيف عام 2017 عقب رحيل منافسه كلاوديو برافو لصفوف مانشستر سيتي وحصوله على الفرصة ليكون الحارس الأول للبلاوغرانا.

يذكر أن العقد الحالي الخاص بتير شتيغين سينتهي مع نهاية موسم 2021-2022، لكن إدارة النادي تعتبره أحد أهم أعمدة الفريق.