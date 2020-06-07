برشلونة يقترب من تحصين آنسو فاتي

يدرس برشلونة تحصين الشاب آنسو فاتي برفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، لحمايته من أطماع كبار قارة أوروبا، خصوصاً يوفنتوس الذي يتربص به.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت سابقاً إلى أن البارسا يخطط لهذه الخطوة منذ وقت طويل، برفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجمه الصاعد، خوفاً من تكرار سيناريو نيمار دا سيلفا الذي رحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

ويعتبر فاتي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية حالياً، بعدما تم تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب السابق إيرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة يعتزم رفع قيمة الشرط من 170 مليون يورو إلى 400، وهو الأمر الكفيل بقطع الطريق عن عمالقة أوروبا.

ويخطط برشلونة لتجديد عقود بعض لاعبيه في الفترة القادمة، ومن بينهم ليونيل ميسي ومارك أندريه تير شتيغين ونيلسون سيميدو، بالإضافة إلى آنسو فاتي ولويس سواريز.

وهناك عدد من اللاعبين لا داعي للقلق بشأن مستقبلهم ووضعهم التعاقدي في الوقت الحالي، أمثال فرينكي دي يونغ وأنتوان غريزمان، وحتى كليمون لونغليه وآرتور ميلو.