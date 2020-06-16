برشلونة يقترب من تمديد عقد تير شتيغين

اقترب برشلونة من الوصول إلى اتفاق رسمي مع حارسه مارك أندريه تير شتيغين، من أجل تجديد العقد الذي يجمع الطرفين لسنوات إضافية، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة جداً.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، أن الدولي الألماني أعطى الضوء الأخضر لوكيله من أجل التوقيع، بعد إبداء إدارة النادي مرونة كبيرة في تحسين عقده.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي خلال أيام، قبل نهاية الدوري الإسباني هذا الموسم، حتى يحصل الحارس على التقدير الذي يستحقه بعد سنوات من التألق محلياً وقارياً.

يذكر أن تير شتيغين يرتبط بعقد رسمي مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 72 مليون يورو على الأقل، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.