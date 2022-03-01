برشلونة يقترب من حسم أول صفقاته الدفاعية للموسم القادم

وصل النجم الدولي الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي الإنجليزي عقد مبدئي من برشلونة الإسباني خلال الساعات الماضية، وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مع النادي اللندني صيف العام الجاري، مما يعني أنه بات بإمكانه التوقيع على عقد أولي مع أي طرف يختاره.

وكشفت الشبكة أن كريستينسن يجذب انتباه بايرن ميونيخ وأي سي ميلان وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس كذلك.

ورغم الأندية الكبيرة المهتمة بخدماته، إلا أن النجم الدنماركي العملاق يفضل حزم حقائبه صوب برشلونة.

وكشفت سكاي سبورتس أن العقد المعروض على المدافع المميز يمتد حتى عام 2026 بأجر سنوي قيمته 6 ملايين يورو دون احتساب المكافآت.