برشلونة يقترب من حسم صفقة فرانك كيسي

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن برشلونة بات قريباً من التوصل لاتفاق يقضي بضم النجم الدولي الإيفوراي فرانك كيسي بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد صاحب الـ 25 عاماً مع أي سي ميلان الصيف القادم، وسيصبح بحال عدم توقيعه على عقدٍ جديدٍ مع النادي اللومباردي لاعباً حراً يمكنه الانتقال لأي فريق يختاره دون مقابل.

وتشير أحدث المعطيات إلى أن الإيفواري رفض جميع عروض ميلان للتجديد مما يعني أنه سيرحل مجاناً بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة سرع مفاوضاته مع كيسي خلال الفترة الماضية على أمل توقيع عقدٍ مبدئي معه خلال الفترة القادمة.

يذكر أن لاعب خط وسط أتالانتا السابق خاض مع ميلان 210 مباريات في جميع البطولات حتى الآن، وسجل 36 هدفاً فيها، كما صنع 16 هدف آخر.