برشلونة يقترب من حسم صفقة مهمة في خط الوسط

توصل برشلونة وولفرهامبتون واندررز لاتفاق يقضي بانتقال نجم خط الوسط البرتغالي روبن نيفيش إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو الموسم القادم بحسب تقارير إعلامية.

ولطالما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى البارسا وقالت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن الطرفين توصلا لاتفاق تقريباً يقضي بانتقال اللاعب إلى إسبانيا مقابل 26 مليون جنيه استرليني.

ومع أن تشافي هيرنانديز مدرب البلاوغرانا اعترف بأن نيفيش لا يعتبر بديلاً مثالياً لسيرجيو بوسكيتس الذي سيرحل عن الفريق بعد انتهاء عقده هذا الصيف، إلا أنه يشكل إضافة مهمة لخط الوسط بشكلٍ عام.

برشلونة يدرس ضم أهداف أخرى

كثر الحديث خلال الأسابيع الأخيرة عن أسماء أخرى يسعى برشلونة لضمها على غرار الألماني إيلكاي غوندوغان نجم مانشستر سيتي، ومارتن زوبيميندي لاعب خط ريال سوسييداد.

لكن غوندوغان يبدو قريباً من الاستمرار مع بطل إنجلترا، فيما لا يفكر سوسييداد بالتفريط بزوبيميندي في الوقت الراهن كونه ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا.