برشلونة يقترب من حسم صفقة ويليان

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة اقترب من حسم التعاقد مع لاعب تشيلسي، ويليان، خلال السوق الصيفي القادم بمجرد انتهاء عقده.

وأشارت إلى أن تشيلسي حاول تجديد عقد البرازيلي، لكن الأخير يبحث عن تحدٍ جديد خارج ستامفورد بريدج.

وأوضحت أن البارسا سبق أن أبدى اهتمامه من قبل بضم اللاعب، كما التقى ممثليه عدة مرات، للتوصل إلى اتفاق.

وكشفت أن ويليان تمثله وكالة "سبورت إنفيست" مثل مواطنه فيليبي كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ.

وذكرت “ماركا” أن تشيلسي يدرك أن ويليان سيغادر النادي الصيف المقبل مجاناً، ورغم ذلك رفضوا السماح له بالرحيل في يناير، بسبب نقص اللاعبين في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد.

وكانت تقارير إسبانية قالت أن برشلونة حاول ضم ويليان خلال السوق الشتوي المنصرم.