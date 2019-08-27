برشلونة يقدم عرضاً أخيراً لضم نيمار بقيمة 170 مليون يورو

أشارت تقارير فرنسية إلى أن برشلونة قدم عرضه الأخير لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات نيمار، وبات بانتظار الرد.

وقدمت إدارة النادي الكتالوني 170 مليون يورو للتعاقد مع الدولي البرازيلي على أن يتم تقديمها على دفعتين، ولا يتضمن العرض أي لاعب من البارسا، إلا أن إدارة النادي الفرنسي لم تعط جوابها حتى الآن.

بدوره، قال موقع "جول" أن باريس سان جيرمان يسعى لإدخال نيلسون سيميدو في الصفقة بالإضافة إلى 100 مليون يورو إضافية.

في المقابل، تبدو إدارة برشلونة متفائلة بقدرتها على حسم الصفقة مستغلة رغبة المهاجم الذي يضغط على إدارة النادي الباريسي، مشدداً على رغبته في العودة من جديد إلى البارسا.

من جانبه، يرغب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في حسم صفقة مواطنه وإعادته إلى كامب ناو، مستبعداً انتقاله إلى ريال مدريد.