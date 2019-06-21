برشلونة يقدم كوتينيو و100 مليون يورو من أجل نيمار

منشور 21 حزيران / يونيو 2019 - 10:02
نيمار
نيمار

بدأت المفاوضات بين برشلونة ونظيره باريس سان جيرمان، من أجل عودة نيمار إلى البارسا.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المحادثات بدأت عن طريق الوسطاء من خلال وكلاء الأعمال، وأشارت إلى أن برشلونة عرض 100 مليون بالإضافة إلى لاعب وسطه فيلييي كوتينيو مقابل نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي مستعد للسماح لمهاجمه البرازيلي بالرحيل مقابل 300 مليون يورو.

ويعمل برشلونة حالياً على تخفيض المبلغ المطلوب، حيث أن إدارته تعتقد أن الباريسي يبالغ في تقييمه لنيمار، حتى يحقق أكبر استفادة ممكنة منه بعد تراجع قيمته السوقية.

كلمات دالة:نيمارباريس سان جيرمانفيليبي كوتينيوبرشلونة

Via SyndiGate.info


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