برشلونة يقدم 40 مليون يورو وكوتينيو وديمبيلي مقابل نيمار

رفض باريس سان جيرمان أول عرض رسمي من برشلونة للحصول على خدمات نيمار والذي تضمن 40 مليون يورو واثنين من لاعبيه.

وأكدت تقارير رغبة البارسا باستعادة الدولي البرازيلي هذا الصيف.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو وتقديم فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي للحصول على خدمات نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن بطل الدوري الفرنسي لا يؤيد فكرة التعاقد مع لاعبين جدد من البلاوغرانا ويطلب 222 مليون يورو فقط.

ويهدف باريس سان جيرمان إلى تطوير منظومته الدفاعية، لذلك يبدو أنه غير مهتم بجلب كوتينيو وديمبيلي ولن يجعل مهمة برشلونة في استعادة نيمار سهلة.

وكان البرازيلي قد عاد إلى تدريبات سان جيرمان واجتمع مع المدير الرياضي ليوناردو للمطالبة بالرحيل.

يذكر أن صاحب الـ 27 عاماً تأخر عن الحضور لتدريبات الفريق ولمّح لرغبته في المغادرة.