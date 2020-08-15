برشلونة يقرر إقالة سيتيين بعد كارثة لشبونة

قرر مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إقالة كيكي سيتيين من منصب المدير الفني، بعد الخسارة بثمانية أهداف لاثنين أمام بايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد الصحفي الموثوق فابريتزيو رومانو، السبت، أن سيتيين سيرحل بشكل رسمي دون استكمال عقده بإجماع من أعضاء مجلس إدارة البارسا.

ويدرس بارتوميو أيضاً إقالة إيريك أبيدال من منصب المدير الرياضي للنادي، بالإضافة إلى أوسكار جراو، المدير التنفيذي للنادي الكتالوني.

يذكر أن جيرارد بيكيه ألمح إلى وجوب عمل تغييرات كبيرة داخل الفريق، حتى إذا كلفه الأمر رحيله بشكل شخصي هذا الصيف.