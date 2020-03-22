برشلونة يقرر الاستغناء عن غريزمان

قرر برشلونة عرض أنتوان غريزمان للبيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل الحصول على سيولة مالية تساعد في حسم صفقات جديدة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأحد، عن رحيل الفرنسي في حال وصول عرض بقيمة نحو 100 مليون يورو، للمساهمة في التوقيع مع الثنائي لاوتارو مارتينيز ونيمار دا سيلفا.

ومن الممكن عرض المهاجم على باريس سان جيرمان لتقليل القيمة الإجمالية لصفقة نيمار، خاصة أن بطل الدوري الفرنسي يبحث عن مهاجم جديد مع اقتراب رحيل إيدينسون كافاني.

في المقابل، يرى مسؤولو النادي الكتالوني أن غريزمان لاعب رائع ساعد الفريق هذا الموسم، لكنه لم يندمج بالشكل المطلوب مع ليونيل ميسي مما يجعل مسألة نجاحه محل شك.