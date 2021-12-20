برشلونة يقرر الصبر على فرينكي دي يونغ

رغم التقارير التي شككت ببقاء النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ مع برشلونة خلال الفترة القادمة، ادعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي سيصبر على اللاعب.

ويدرك تشافي هيرنانديز مدرب البارسا صعوبة شغل مركز في خط وسط الفريق الكتالوني نظراً لتاريخه السابق في ملعب كامب ناو.

وسيعمل المدير الفني الجديد على منح دي يونغ البالغ من العمر 24 عاماً المزيد من الفرص لإثبات نفسه.

وتراجع مستوى النجم الهولندي بصورة ملحوظة منذ انتقاله إلى برشلونة بعدما تألق وظهر بصورة استثنائية رفقة أياكس الذي غادره صوب إسبانيا في صيف عام 2019.

ودفع النادي الكتالوني 75 مليون يورو للظفر بخدمات لاعب خط الوسط الذي يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2026.