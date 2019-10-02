برشلونة يقلب تأخره أمام إنتر إلى فوز بفضل هدفي سواريز

قلب برشلونة الإسباني الطاولة على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في قمة مواجهات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب ناو، وانتهت بفوز درامي لمصلحة أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

بدأ اللقاء بأفضلية للفريق الضيف أسفرت عن أسرع هدف استقبله البارسا في عقر داره في الأبطال، بكرة أفسدها أليكسيس سانشيز من الجهة اليمنى، ليشق طريقه في العمق، ويرسل تمريرة في ظهر المدافعين انفرد لاوتارو مارتينيز إثرها بالحارس مارك أندريه تير شتيغين، ليغالطه بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

حاول الفريق الكاتلوني العودة إلى أجواء المباراة بهجمات خجولة لم تشكل أدنى خطورة على مرمى الحارس سمير هاندانوفيتش، على غرار تسديدة سيرجيو بوسكيتس وأخرى من ليونيل ميسي، عكس الفريق الإيطالي الذي هدد الحارس الألماني في أكثر من مناسبة كادت تقتل المباراة قبل انتهاء الشوط.

وأتيحت فرصة لنيكولو باريلا لإضافة الهدف الثاني بتسديدة هدية سانشيز في المرمى من داخل منطقة الجزاء، لكن من سوء طالعه ارتطمت الكرة في قدم نيلسون سيميدو لتغير مسارها خارج الملعب، قبل أن يتصدى تير شتيغين لرأسية مارتينيز بردة فعل يُحسد عليها.

في الشوط الثاني، تمكن فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي من إدراك التعادل بعد توغل من ميسي داخل منطقة الجزاء، انتهى بتمريرة للبديل آرتورو فيدال، الذي أرسل بدوره عرضية نموذجية للويس سواريز، ليقابلها بلمسة واحدة على يسار الحارس هاندانوفيتش، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر عند الدقيقة 58.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، قرر ميسي صنع الفارق بفاصل من المراوغة على طريقته الخاصة في هجمة مرتدة، أنهاه بتمريرة على طبق من فضة لسواريز، الذي تسلم الكرة بأريحية، ليجد نفسه وجهاً لوجه مع هاندانوفيتش، مسدداً كرة قوية بيسراه سكنت الشباك.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف بوروسيا دورتموند الألماني المتصدر.

فيما تجمد رصيد إنتر عند نقطة واحدة في المركز الثالث.