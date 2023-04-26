برشلونة يقلد ريال مدريد ويتعرض للخسارة

البوابة - سقط برشلونة المتصدر أمام مستضيفه رايو فايكانو بهدف لاثنين ليلة الأربعاء في المباراة التي جرت على أرضية ملعب فاليكاس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تأتي هذه الخسارة المفاجئة بعد سقوط الغريم ريال مدريد ثاني الترتيب الثلاثاء أمام جيرونا بنتيجة 2-4.

رايو يحرج برشلونة

قدم رايو أداء قوياً استحق على إثره تحقيق الفوز رغم محاولات البارسا المتأخرة للعودة في النتيجة.

جاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق ألفارو غارسيا وفران غارسيا في الدقيقتين 19 و 53 على التوالي.

وقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة للفريق الكتالوني قبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق، علماً بأن البولندي سجل أيضاً هدفاً تم إلغاؤه في الدقيقة 43.

برشلونة يتلقى الخسارة الثالثة في الليغا هذا الموسم

بهذه النتيجة، تجمد رصيد فريق المدرب تشافي هيرنانديز عند 76 نقطة في المركز الأول على سلم الترتيب، وبقي الفارق مع ريال مدريد ثاني الترتيب ثابتاً عند 11 نقطة.

بدوره، رفع رايو فايكانو رصيده إلى 43 نقطة جعلته يحتل المركز الحادي عشر.