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برشلونة يكتسح آلافيس بخماسية

منشور 13 شباط / فبراير 2021 - 09:45
ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة
ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة

سحق برشلونة ضيفه ديبورتيفو آلافيس بخمسة أهداف لهدف على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني.

سجل للبارسا كلٌ من فرانسيسكو ترينكاو (هدفان في الدقيقتين 29 و 74)، وليونيل ميسي (هدفان في الدقيقتين 45 و 75)، وجونيور فيربو (80).

أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق لويس ريوخا في الدقيقة 57.

بهذا الانتصار، ارتقى برشلونة للمركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الثالث.

فيما بقي رصيد ديبورتيفو آلافيس ثابتاً عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.


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