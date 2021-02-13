برشلونة يكتسح آلافيس بخماسية

سحق برشلونة ضيفه ديبورتيفو آلافيس بخمسة أهداف لهدف على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني.

سجل للبارسا كلٌ من فرانسيسكو ترينكاو (هدفان في الدقيقتين 29 و 74)، وليونيل ميسي (هدفان في الدقيقتين 45 و 75)، وجونيور فيربو (80).

أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق لويس ريوخا في الدقيقة 57.

بهذا الانتصار، ارتقى برشلونة للمركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الثالث.

فيما بقي رصيد ديبورتيفو آلافيس ثابتاً عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.