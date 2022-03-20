برشلونة يكتسح ريال مدريد برباعية نظيفة في كلاسيكو الدوري الإسباني

اكتسح برشلونة مستضيفه ريال مدريد متصدر الترتيب برباعيةٍ دون رد في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني.

وقدم البارسا بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز عرضاً استثنائياً وسط تخبط كبير من لاعبي الفريق الملكي بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وبعد أن أهدر ريال الذي غاب عنه هدافه الأول كريم بنزيمة عدة فرص محققة في بداية اللقاء، هيمن الضيوف فيما بعد على المواجهة وتمكنوا من فرض سيطرتهم بشكل كبير.

افتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 29 برأسية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف رونالد آراوخو الهداف الثاني برأسية أخرى بعد 9 دقائق.

وفي الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الثالث بتسديدة مميزة في المقص العلوي (47).

واختتم أوباميانغ نجم المباراة التسجيل بالهدف الرابع بتسديدة من فوق الحارس تيبو كورتوا (51).

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار التاريخي إلى 54 نقطة في المركز الثالث من 28 مباراة مقلصاً الفارق مع ريال مدريد متصدر الترتيب العام إلى 12 نقطة والذي خاض 29 لقاء.