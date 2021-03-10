برشلونة يكتفي بالتعادل مع سان جيرمان ليودع دوري الأبطال

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل الايجابي مع ضيفه برشلونة الإسباني 1-1 في إياب دور الـ 16 على ملعب بارك دو برانس بعدما انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 4-1 لباريس ليودع البارسا البطولة.

سجل لصاحب الضيافة كيليان مبابي لباريس من ركلة جزاء في الدقيقة 30 بعد خطأ دفاعي من كليمون لونغليه على ماورو إيكاردي.

سيطر برشلونة هجومياً وعادل ليونيل ميسي النتيجة من تسديدة رائعة بعد 7 دقائق من هدف أصحاب الأرض ليعيد الأمل في تأهل فريقه، لكنه أهدر في نهاية الشوط الأول ركلة جزاء تصدى لها الحارس كايلور نافاس بجدارة.

وفي الشوط الثاني، ورغم محاولات البارسا وأدائه الجيد، إلا أن دفاع الباريسي حال دون إضافة مزيد من الأهداف ليبلغ فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ربع النهائي.