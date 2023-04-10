برشلونة يكتفي بتعادل سلبي مخيب أمام جيرونا

البوابة - تعادل برشلونة مع ضيفه جيرونا دون أهداف في لقاء الديربي الكتالوني الذي جرى بينهما ليلة الاثنين على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

ولم يقدم البارسا عرضاً مقنعاً بعد أيام من سقوطه المذل على أرضه أيضاً أمام غريمه اللدود ريال مدريد برباعيةٍ نظيفة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

واحتاج فريق المدرب تشافي هيرنانديز للفوز من ناحية معنوية أمام جيرونا، إلا أن لاعبيه عجزوا عن زيارة شباك الحارس باولو غازانيغا.

وهذا هو التعادل الثالث لبرشلونة هذا الموسم.

برشلونة يضيف نقطة إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع البلاوغرانا رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

كما رفع جيرونا رصيده بدوره إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر.