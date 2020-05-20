برشلونة يكذب راكيتيتش

رفض برشلونة تصريحات إيفان راكيتيتش الأخيرة والتي أشار فيها إلى اعتراضه على عدم نفي النادي لشائعات رحيله.

وارتبط اسم الدولي الكرواتي بمغادرة النادي الكتالوني نهاية الموسم الجاري وعدم تجديد عقده وقد يدخل ضمن صفقة تبادلية.

وتطرق راكيتيتش خلال نفس التصريحات للحديث عن مستقبله، حيث أكد أنه سيعود ليعيش في إشبيلية، لكن لم يوضح موعد تلك الخطوة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة تكذب تصريحات اللاعب، إذ اجتمعت مع اللاعب ووكيل أعماله الشهر الجاري وأكدت عدم وجود خطة لرحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم تضع اسم راكيتيتش في أي مفاوضات قائمة.

بل واتجهت الصحيفة إلى الجهة المقابلة مؤكدة أن راكي هو من يمتلك عروضاً وتفاوض بالفعل مع عدد من الأندية ولكنّه خرج بهذه التصريحات ليحرج إدارة برشلونة.

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت أن راكيتيتش سيرحل عن برشلونة نهاية الموسم الجاري، حيث يريد النادي الكتالوني إدخاله في صفقة تبادلية سواء مع إنتر أو يوفنتوس لضم لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش.