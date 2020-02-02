برشلونة يكشف طبيعة إصابة فيدال

كشف برشلونة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه آرتورو فيدال، والتي أبعدته عن قائمة الفريق أمام ليفانتي، المقرر إقامتها اليوم الأحد ضمن الدوري الإسباني.

وكان الدولي التشيلي قد غاب عن تدريبات برشلونة البارسا، إذ اكتفى بالقيام ببعض التمرينات في الصالة.

وأوضح النادي في بيان: «إصابة فيدال هي كدمة في الفخذ اليسرى»، مشيراً إلى أن عودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.

ويواجه برشلونة نظيره ليفانتي ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني، فيما يسعى للفوز من أجل إعادة فارق النقاط مع ريال مدريد المتصدر إلى 3، بعدما وسعه الملكي إلى 6 أمس، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.