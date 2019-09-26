برشلونة يكشف طبيعة إصابة ميسي

كشف برشلونة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه ليونيل ميسي، والتي أجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.

وصرح البارسا في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الهداف الأرجنتيني تعرض لشد في عضلة الفخذ الأيسر، أجبره على ترك المباراة.

ولم يكشف النادي الكتالوني عن فترة غياب النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

يذكر أن المباراة التي أصيب فيها ميسي، انتهت بفوز برشلونة بهدفين لهدف، بعدما صنع ميسي الهدف الأول لأنتوان غريزمان.