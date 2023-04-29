برشلونة يمطر شباك بيتيس برباعية وريال مدريد يهزم آلميريا

البوابة - اكتسح برشلونة ضيفه ريال بيتيس برباعيةٍ دون رد في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف المباراة كلٌ من أندرياس كريستينسن، وروبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وغويدو رودريغيز (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقائق 14 و 36 و 39 و 82.

واستفاد صاحب الضيافة من طرد إدغار غونزاليس من الفريق الضيف بعد مرور 33 دقيقة على بداية المباراة.

ثلاثية بنزيمة تمنح ريال مدريد الفوز على آلميريا

ضمن الجولة ذاتها، فاز ريال مدريد على ضيفه آلميريا بنتيجة 4-2.

سجل للملكي كلٌ من كريم بنزيمة (هاتريك) في الدقائق 5 و 17 و (42 من ركلة جزاء)، ورودريغو (47).

أما هدفا الضيوف فجاءا عن طريق لاتزارو ماركيز (45)، ولوكاس روبيرتون (61).

برشلونة يواصل تحليقه في الصدارة

بهاتين النتيجتين، رفع البارسا رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد بيتيس عند 49 نقطة في المركز السادس، وبقي رصيد آلميريا ثابتاً عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.