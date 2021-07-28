برشلونة ينافس توتنهام على توقيع روميرو

دخل برشلونة المنافسة على خدمات المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو الذي بدا في طريقه إلى توتنهام خلال الأيام الماضية.

وظهر النجم الصاعد بصورة مميزة مع أتالانتا وساهم في تأهله لدوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الثالث في الدوري الإيطالي، كما لعب دوراً أساسياً في فوز منتخب بلاده بلقب بطولة كوبا أميركا 2021.

إلى أين سينتقل روميرو هذا الصيف؟

ويرغب توتنهام بشراء اللاعب لتعويض رحيل توبي آلديرفايريلد إلى الدحيل في قطر، إلا أنه سيواجه منافسة شرسة على خدماته من قبل البارسا وفقاً لـ "سبورت إيطاليا".

وستكون الفرصة مواتية أمام روميرو البالغ 23 عاماً اللعب إلى جانبه مواطنه ليونيل ميسي في برشلونة، كما سيتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو خيار غير متوفر حالياً إذا ما أراد الانتقال لسبيرز.

ويطالب أتالانتا بـ 47 مليون جنيه مقابل التخلي عن نجم خطه الخلفي وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً، إلا أن مشاكل البلاوغرانا الاقتصادية تعني أنه سيستحيل عليه توفير مثل هذا المبلغ، مما سيدفعه لعرض عدة لاعبين في صفقة تبادلية.