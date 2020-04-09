برشلونة ينافس ريال مدريد ويوفنتوس على فيران توريس

دخل برشلونة وريال مدريد في منافسة ثنائية، من أجل التعاقد مع فيران توريس نجم فالنسيا، بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، إلى أن البارسا يعتبر أكثر المهتمين بضم توريس، نظراً لإعجاب مدربه كيكي سيتيين بقدراته وقدرته على اللعب في أكثر من مكان.

كما أبدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال، إعجابه الكبير بمستوى الإسباني الشاب وشخصيته، لذلك من المنتظر أن يتقدم النادي الملكي بعرض رسمي لضمه أيضاً.

ويتابع يوفنتوس بدوره موقف توريس باهتمام تمهيداً لدخوله في مفاوضات صريحة مع فالنسيا بعد نهاية الموسم الجاري.