برشلونة ينتظر الموافقة للتعاقد مع بديل لديمبيلي

ينتظر برشلونة إعلان اللجنة الطبية لرابطة الدوري الإسباني موافقتها على الطلب المقدم من النادي للتعاقد مع لاعب جديد بعد إصابة عثمان ديمبيلي التي ستبعده عن الملاعب أكثر من 6 أشهر.

وكان النادي قد قدم مستنداته، الخميس الماضي، موضحاً خلالها طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدولي الفرنسي والعملية الجراحية التي خضع لها في فنلندا والتشخيص بغيابه لمدة 6 أشهر.

ويأمل البارسا في الحصول على الرد سريعاً وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، علماً بأن القوانين تمنح اللجنة ثلاثة أيام عمل لإعلان موقفها.

ويشعر برشلونة بالتفاؤل والثقة بالحصول على رد إيجابي، ويؤمن أنه سيحصل على الإذن للتوقيع مع بديل لديمبيلي المصاب، إذ يرى أن التقرير الذي أعده الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للاعب لا يترك مساحة للشك حول أسباب غياب الفرنسي لمدة 6 أشهر.