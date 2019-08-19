برشلونة ينتظر رسالة من نيمار

يتفاوض مسؤولو برشلونة مع باريس سان جيرمان، لاستعادة نيمار، رغم إعارة فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ مقابل 20 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في تقرير مطول إلى أن كوتينيو كان الحجر الأساسي في صفقة تبادلية بين الناديين، إلا أن نيمار ما يزال مقتنعاً بأنه سيرحل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف.

وأوضحت لو باريزيان: "ما لم تكن هذه المفاوضات خدعة كبرى من إدارة برشلونة لإرضاء نجمها ليونيل ميسي الذي يرغب بعودة نيمار، فإن إدارة النادي الإسباني تنتظر أيضاً أن يعلن البرازيلي بأعلى صوته رغبته في العودة مجدداً".

وأكدت أن البرازيلي المثير للجدل لا يميل لإعلان رغبته صراحة في العودة إلى برشلونة، لإدراكه أن سوق الانتقالات بها العديد من المتغيرات، وبالتالي لا يريد إغلاق الباب أمام ريال مدريد.

وأضافت أن مسؤولي ريال مدريد ومدرب الفريق زين الدين زيدان يرغبون أولاً في التعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، لكنهم في الوقت ذاته لم يغلقوا باب التواصل مع المقربين من نيمار، وممثله بيني زاهافي.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن إدارة برشلونة بصدد التقدم بعرض جديد لضم نيمار بداية الأسبوع المقبل، على أن تتضمن الصفقة التبادلية هذه المرة، المهاجم الشاب عثمان ديمبيلي.

وأشارت إلى أن ما يعقد الأمور، إبلاغ ديمبيلي مسؤولي البارسا وكذلك توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعدم رغبته في الرحيل، وكذلك عدم تحمسه للمشروع الباريسي.

ولفتت إلى أن ديمبيلي رفض في وقت سابق الانضمام لبرشلونة (صيف 2016) لتواجد الثلاثي ميسي ونيمار ولويس سواريز، لكن في الوقت الحالي باتت الأمور أكثر صعوبة عليه في ظل التعاقد أيضاً مع أنتوان غريزمان هذا الصيف، مما قد يفتح باب إمكانية قبوله بالرحيل.