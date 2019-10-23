برشلونة ينجو من فخ سلافيا براغ بنجاح

تخطى برشلونة الإسباني مستضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين لهدف لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

البداية كانت أسرع مما توقعها أصحاب الأرض، بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة، وهو الأسرع للنجم الأرجنتيني خارج كامب ناو في دوري الأبطال.

ولعب مارك أندريه تير شتيغين حارس البارسا دوراً هاماً في الإبقاء على تقدم الضيوف، بعد تصديه لثلاث فرص خطيرة على مدار الشوط الأول.

لكن صمود الدولي الألماني لم يدم طويلاً، إذ انتزع يان بوريل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 50.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو تفوق براغ، سجل بيتر أولاينكا الهدف الثاني لبرشلونة في مرماه بعد تسديدة لويس سواريز المفاجئة في الدقيقة 57.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 7 نقاط في المركز الأول، مقابل 4 لبوروسيا دورتموند وإنتر، ونقطة وحيدة لسلافيا براغ.

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