برشلونة ينسحب من سباق هالاند ويوجه أنظاره صوب ليفاندوفسكي

قال موقع "فوتبول ترانزفيرز" أن إدارة برشلونة انسحبت من سباق ضم النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند ووضعت نصب أعينها التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

تأتي هذه التطورات نظراً للمطالب المالية الضخمة التي يريدها هداف بوروسيا دورتموند صاحب الـ 21 عاماً وحاشيته.

ويسعى النادي الكتالوني لتعزيز صفوفه بمهاجم من الطراز الأول، وباتت أنظار القائمين في ملعب كامب ناو موجهة صوب ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن "ليفا" يفضل البقاء مع فريقه الحالي، إلا أن المسؤولين في ملعب آليانز آرينا لم يفاتحوه بعد بخصوص تمديد عقده.

وسيدخل الهداف البولندي البالغ من العمر 33 عاماً في العام الأخير من عقده الحالي مع العملاق البافاري مع بداية منافسات الموسم المقبل.

يذكر أن نجم الهجوم يتمتع بسجل استثنائي مع بايرن رغم تقدمه النسبي في السن حيث سجل 337 هدفاً وصنع 69 هدف آخر خلال 365 مباراة رسمية خاضها معه حتى الآن.