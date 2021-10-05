برشلونة ينضم لريال مدريد في سباق ضم كافاني

انضم برشلونة إلى ريال مدريد في سباق التعاقد مع الهداف الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد وفقاً لصحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية الصادرة من كتالونيا.

ويرغب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً الرحيل عن الشياطين الحمر في يناير بحثاً عن فرصة للمشاركة بصورة أساسية.

وأدت عودة كريستيانو رونالدو إلى يونايتد في تقليص دور المهاجم المتميز مع الفريق ليصبح لاعباً احتياطياً.

كافاني يريد الرحيل عن يونايتد في يناير

ودرس نجم باريس سان جيرمان ونابولي السابق الرحيل عن الفريق الإنجليزي خلال الصيف الماضي وسط اهتمام بوكا جونيورز بتوقيعه قبل أن يمدد فترة بقاؤه في أولد ترافورد لموسم آخر.

وسيتحرك برشلونة وريال مدريد للظفر بخدمات المهاجم الفذ خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير القادم في معركة جديدة خارج الملعب بين الغريمين التاريخيين.