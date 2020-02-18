برشلونة ينفي تسببه بانتقاد ميسي ولاعبين آخرين

نفى نادي برشلونة الاثنين محاولة تعزيز صورة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو من خلال التعاقد مع شركة لتوجيه انتقادات للاعبين حاليين وسابقين، بمن فيهم النجم ليونيل ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت إذاعة "كادينا سير كتالونيا" الإسبانية قد أفادت عن تعاقد النادي مع شركة العلاقات العامة "آي 3 فنتشورز" التي أشرفت على "عشرات" الحسابات التي هاجمت لاعبين أمثال ميسي وجيرارد بيكيه ومدرب السد الحالي اللاعب السابق تشافي هيرنانديز ومدرب الفريق السابق المشرف حالياً على مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا والقائد السابق للفريق كارليس بويول على موقعي فايسبوك وتويتر.

ومن الرسائل التي استشهد بها التقرير، واحدة تعرب عن غضب تجاه ميسي بسبب تأخره في توقيع عقد جديد، وأخرى تطرح علامات استفهام حول دور بيكيه في مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب.

وأنكر البارسا في بيان علاقته بالموضوع، نافياً بشدة "التعاقد مع خدمات مرتبطة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت رسائل سلبية أو ازدراء يتعلق بأي شخص أو كيان أو منظمة لديها علاقة مع النادي".

وأكد البيان انه تعاون مع "خدمات مراقبة وسائل التواصل" لتتبع ما يكتب عن النادي، لكن "لا علاقة له بهذه الحسابات"، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي وسيلة إعلامية تواصل "اقحام" اسمه في ذلك.

ويزيد الجدل القائم من الضغط على بارتوميو وإدارة النادي قبل انتخابات منصب الرئيس المقرر إجراؤها العام المقبل.

واعتبرت حملة "نعم للمستقبل" التي يرأسها المرشح فيكتور فونت المنافس لبارتوميو في بيان لها أن الادعاءات الأخيرة "خطيرة للغاية".

وواجه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، محطات مضطربة في الآونة الأخيرة، شملت إقالة مدربه إيرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين بدلاً منه، وجدلاً علنياً بين ميسي والمدير الرياضي إيريك آبيدال.

وأقر بارتوميو بأنه كان يتعين على النادي التعامل بشكل أفضل مع إقالة المدرب الشهر الماضي، بعد تسريب التواصل مع تشافي لتولي مهمة المدير الفني بينما كان فالفيردي لا يزال في منصبه.

كما أدلى آبيدال بتصريحات حول ظروف إقالة فالفيردي، أثارت حفيظة ميسي واستتبعت رداً قاسياً من أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وقال الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "سبورت": "كان العديد من اللاعبين غير راضين ولا يعملون كثيراً، وكانت هناك مشكلة تواصل داخلي.

العلاقة بين اللاعبين والمدرب كانت دائماً جيدة، لكن بعض الأمور أشعر فيها كلاعب سابق. أبلغت النادي بما أشعر، وتعيّن اتخاذ قرار".

ورد ميسي عبر صفحته على إنستغرام قائلاً: "بصراحة لا أحب هذا النوع من الاشياء، لكني أعتقد أن الجميع يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضاً يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم".

ودعا بارتوميو بعد ذلك لاجتماع بين ميسي وآبيدال لتهدئة الأمور، نظراً لأن الفريق مقبل على فترة مهمة في مسار الموسم، إذ يلاقي آيبار على أرضه في الدوري الإسباني السبت، قبل أن يحل ضيفاً على نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه الغريم ريال مدريد على أرض الأخير ضمن الدوري المحلي.

ويسعى برشلونة لإحراز لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث توالياً، وهو يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف غريمه ريال، بعد خوض كل منهما 24 مباراة من أصل 38.