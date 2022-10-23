برشلونة ينقض على جوهرة دورتموند

يستعد برشلونة للانقضاض على النجم الألماني الصاعد يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الأحد.

وبزغ نجم صاحب الـ 17 عاماً الموسم الماضي حين لعب مع الفريق لأول مرة في دوري أبطال أوروبا أمام زينيت الروسي بعمر 16 عاماً و18 يوماً، ليصبح بهذه المشاركة الأصغر سناً في تاريخ المسابقة.

دورتموند مهدد بخسارة موكوكو مجاناً

وينتهي عقد المهاجم الشاب مع النادي الألماني بحلول صيف العام المقبل، وما لم تعمل الإدارة على تجديد الاتفاق سيكون بإمكانه الرحيل مجاناً بعد نهاية الموسم الجاري.

وتبلغ قيمة اللاعب 15 مليون يورو فقط حالياً وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، علماً بأنه شارك في 16 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات مع فريقه سجل خلالها 4 أهداف، كما صنع 5 أهداف أخرى لرفاقه.