برشلونة ينقلب على ديمبيلي

أفاد تقرير بأن برشلونة بدأ يشعر بالملل تجاه عثمان ديمبيلي، الذي رفض ترك النادي في مناسبتين.

وكان الفرنسي قريباً من الرحيل عن البارسا هذا الصيف، بعد اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته، إلا أنه رفض الرحيل، وهو نفس الأمر الذي تكرر صيف 2019 مع باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن بقاء ديمبيلي عطل قدوم ممفيس ديباي إلى برشلونة، هذا الصيف، مما أزعج المدرب الجديد رونالد كومان.

وأوضحت أن كومان ليس سعيداً باستمرار ديمبيلي، خاصة وأنه لا يناسب خطط الهولندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي الصاعد لم يستوعب رسالة كومان، وكان من الأفضل له تجديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في صيف 2022، ثم الخروج على سبيل الإعارة إلى مانشستر يونايتد، كي يضمن برشلونة فرصة تسويقه بسعر كبير حال تألقه.

لكن يبدو أن ديمبيلي لا يرغب في تجديد عقده، مما يزيد من فرص انتقاله ليوفنتوس الصيف القادم بعدما كشفت تقارير أخرى عن رغبته في مزاملة كريستيانو رونالدو.

وسيتعين على برشلونة، التفاوض مع البيانكونيري لمنع انتقال المهاجم المثير للجدل مجاناً صيف عام 2022.