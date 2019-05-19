برشلونة ينهي الموسم بتعادل مع آيبار بفضل ثنائية ميسي

تعادل برشلونة مع مستضيفه آيبار بهدفين لمثلهما في آخر مباريات الفريقين ضمن الدوري الإسباني هذا الموسم.

بدأ البارسا اللقاء بسيطرة ومحاولات قريبة من المرمى لكن دون خطوة حقيقية بينما اعتمد آيبار على الجهة اليسرى لبناء هجماته ووصل أكثر من مرة لمرمى الحارس ياسبر سيليسين.

وفي الدقيقة 20، نجح مارك كوكوريا في تسجيل الهدف الأول لصاحب الأرض بعد سقوط جيرارد بيكيه لتمر الكرة تحت يد سيليسين، وهذه أول مرة يسجل آيبار على ملعبه إيبورا أمام البارسا في تاريخ مواجهات الفريقين.

ونجح المتألق ليونيل ميسي بتعديل النتيجة في الدقيقة 30 من تمريرة آرتورو فيدال ليبتعد أكثر في صدارة هدافي البطولة.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة فقط حتى أضاف ميسي الهدف الثاني إثر تمريرة من إيفان راكيتيتش كسر بها مصيدة التسلل ومنح التقدم للبلاوغرانا.

هدأت المباراة بصورة واضحة بعد هدف برشلونة في ظل محاولات على استحياء لآيبار حتى جاءت الهدية من سيليسين الذي لعب كرة بالرأس لتصل إلى بابلو دي بلاسيس الذي وضعها في المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وارتكب سيليسين خطأين تسببا بهدفين وهو ما يعادل كل ما قدمه مارك أندريه تير شيتغين طوال الموسم.

وفي الشوط الثاني، بدأ إيبار بقوة وكاد أن يسجل يسجل في الدقيقة 51 بتسديدة قوية لكن سيليسين كان حاضراً.

وكاد بيكيه أن يسجل الثالث لبرشلونة في الدقيقة 60، فيما أهدر مالكوم فرصة سهلة بعدها بدقيقتين فقط.

ووصل آيبار عدة مرات على المرمى وأبرزها في الدقيقة 81، لكن كوكوريا سدد خارج المرمى.

وحاول ميسي إحراز الهاتريك في الدقيقة 85، لكن كرته خرجت بعيداً.

ولم يستطع أي فريق إنهاء حالة التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

ورفع برشلونة البطل رصيده بهذه النتيجة إلى 87 نقطة في صدارة الترتيب.