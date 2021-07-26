برشلونة ينهي نزاعهه القضائي مع نيمار

أعلن برشلونة في بيان رسمي إنهاء نزاعه القضائي مع نجمه السابق نيمار دا سيلفا بطريقة ودية خارج قاعات المحاكم.

ولعب الهداف البرازيلي في صفوف البارسا خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2017 بعد قدومه من سانتوس.

وأصبح المهاجم أحد أبرز لاعبي البلاوغرانا وشكل ثلاثياً مدمراً إلى جانب النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز قبل أن يحزم حقائبه صوب فرنسا عام 2017 حينما وقع على كشوفات باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو.

النزاع بين نيمار وبرشلونة يصل إلى نهايته

وبعد رحيله، استهل النادي الكتالوني إجراءات قانونية بحق لاعبه السابق، نظراً لنزاع الطرفين على قيمة المكافآت لصاحب الـ 29 عاماً حينما وقع على عقد جديد قبل انتقاله لباريس بعام.

كما قاضى البارسا النجم البرازيلي السنة الماضية فيما يتعلق بمبلغ 12 مليون دولار رأى مسؤولو النادي أنه قيمة أكبر مما كان يفترض دفعه.

بدوره، رفع نيمار قضية على برشلونة وطالب بمكافأة اعتقد أنها من حقه كان يفترض أن تصرف له عقب مغادرته لسان جيرمان.

لكن الطرفين قررا أخيراً حل النزاعات المعلقة بينهما دون اللجوء إلى المحاكم.

يذكر أن نيمار وقع على عقد جديد مع النادي الفرنسي في مايو المنصرم لينهي أي جدل حول إمكانية الرجوع إلى برشلونة.