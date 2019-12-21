برشلونة يهزم آلافيس وينفرد في صدارة الليغا مؤقتاً

اختتم برشلونة مبارياته في عام 2019، بتحقيق الانتصار على ضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-1 على ملعب كامب ناو، ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

جاءت المواجهة بعد التعادل السلبي مع ريال مدريد الأربعاء الماضي في الكلاسيكو.

كانت البداية سريعة من برشلونة الذي تقدم في الدقيقة 14 عن طريق أنتوان غريزمان من عرضية لويس سواريز أبرز نجوم اللقاء.

ورفض آرتورو فيدال أن ينتهي الشوط الأول بدون تأمين الفوز لصالح أصحاب الأرض، ليسجل الثاني بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني، تمكن آلافيس من تقليص الفارق برأسية من بيري بونس في الدقيقة 56.

وفي الوقت الذي نشط فيه الضيوف، أحبط ميسي كل الآمال بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء وهدف ثالث في الدقيقة 69.

وقبل النهاية بربع ساعة توج سواريز جهوده المميزو، بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه غداً غريمه أتلتيك بيلباو، فيما يقبع آلافيس بالمركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.