برشلونة يهزم إلتشي بثلاثة أهداف لاثنين

تغلب برشلونة على ضيفه إلتشي بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة القوية والمثيرة التي شهدها ملعب كامب ناو ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني اليوم السبت.

جاءت أهداف البارسا عن طريق كلٍ من فيران جوتغلا وبابلو مارين باييز ونيكولاس غونزاليس إيغليسياس في الدقائق 16 و 19 و 85 على التوالي.

فيما حمل هدفا الفريق الخاسر توقيعي تيتي مورينتي (62)، وبيري ميلا (63).

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة ارتقى على إثرها للمركز السابع ليبتعد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفارق 3 نقاط فقط.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة ليحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.