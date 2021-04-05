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برشلونة يهزم بلد الوليد ويقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد

منشور 05 نيسان / أبريل 2021 - 09:04
ديمبيلي يقود البارسا للفوز
ديمبيلي يقود البارسا للفوز

حقق برشلونة فوزاً ثميناً وصعباً على ضيفه ريال بلد الوليد بهدفٍ نظيف على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني مقلصاً الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة.

جاء الهدف الوحيد عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 90 بعدما أكمل الضيوف المواجهة بنقص عددي منذ 79 جراء طرد أوسكار بلانو.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني متجاوزاً غريمه ريال مدريد (63 نقطة) ومقلصاً الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة.

كلمات دالة:برشلونةريال بلد الوليدالدوري الإسبانيعثمان ديمبيلي

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