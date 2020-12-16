برشلونة يهزم سوسييداد ويقلص الفارق مع ركب الصدارة

انتصر برشلونة على ضيفه ريال سوسييداد بهدفين لهدف في المباراة المقدمة من المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

عكس سير اللقاء، سجل سوسييداد هدفاً عن طريق ويليان جوزيه في الدقيقة 27.

ونجح جوردي آلبا في إدراك التعادل سريعاً بعد 4 دقائق فقط.

ومع استمرار هجمات البارسا، وصلت كرة إلى آلبا نفذها عرضية نحو فرينكي دي يونغ الذي سجل الهدف الثاني، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذا الفوز وصل برشلونة إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما تراجع ريال سوسييداد إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما بقي أتلتيكو مدريد متصدراً بنفس الرصيد.