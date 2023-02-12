برشلونة يهزم فياريال ويحلق في صدارة الليغا

تمكن برشلونة من هزيمة مستضيفه فياريال بهدفٍ نظيف ليلة الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا سيراميكا في أبرز مواجهات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

سجل بيدري هدف المواجهة الوحيد بعد مرور 18 دقيقة على صافرة البداية.

ولم ينجح فريق الغواصة الصفراء في العودة بالنتيجة رغم استحواذه الأكبر على الكرة بواقع 53% مقابل 47% لصالح البارسا.

برشلونة يبتعد عن ريال مدريد في قمة الليغا

رفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة من 21 مباراة في المركز الأول موسعاً الفارق مع ريال مدريد ثاني الترتيب الذي خاض 20 لقاء إلى 11 نقطة.

فيما تجمد رصيد فياريال عند 31 نقطة من 21 مباراة في المركز الثامن.