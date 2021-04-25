برشلونة يهزم فياريال وينعش آماله في الظفر بلقب الليغا

واصل برشلونة مطاردة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزاً ثميناً وصعباً بنتيجة 2-1 على مستضيفه فياريال ضمن المرحلة الـ32 من المسابقة.

جاء هدفا برشلونة عن طريق أنتوان غريزمان في الدقيقتين 28 و35، فيما سجل سامويل تشوكويزي هدف فريق الغواصة الصفراء الوحيد في الدقيقة 26.

وأكمل صاحب الضيافة اللقاء بنقص عددي بعد تدخل عنيف من مانو تريغيروس على ليونيل ميسي قائد البلاوغرانا في الدقيقة 65.

وارتفع رصيد البارسا الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والثامن في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، إلى 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منافسه العتيد ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي خاض 33 مباراة.

فيما يبتعد الفريق الكتالوني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي يواجه مضيفه أتلتيك بلباو في وقت لاحق اليوم من المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي نال خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 49 نقطة في المركز السابع.