برشلونة يهزم هويسكا ويضيق الخناق على أتلتيكو مدريد

تغلب برشلونة على ضيفه هويسكا متذيل الترتيب بأربعة أهداف لهدف على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف البارسا عن طريق ليونيل ميسي (هدفان في الدقيقتين 13 و90)، وأنتوان غريزمان (35)، وأوسكار مينغيزا (53)، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع رافاييل مير فيسينتي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني مقلصاً الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط.

فيما بقي رصيد هويسكا ثابتاً عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.

يذكر أن ميسي عادل بهذا اللقاء رقم تشافي هيرنانديز كأكثر من لعب بقميص برشلونة في التاريخ برصيد 767 مباراة.