برشلونة يواجه بوماس في كأس جوان غامبر

سيواجه برشلونة الإسباني خصمه كلوب يونيفيرسيداد ناسيونال المكسيكي المعروف باسم "بوماس" على كأس جوان غامبر في الـ 23 من شهر أغسطس القادم في ملعب كامب ناو.

وكان من المفروض أن يلاقي البارسا غريمه روما الإيطالي في هذه المواجهة السنوية الاستعدادية للموسم الجديد، لكن الجيالوروسي انسحب في تصرف مفاجىء.

وأشارت تقارير إلى أن النادي الإيطالي أقدم على هذه الخطوة جراء ضغوطات من رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس اتحاد الأندية الأوروبية الذي هدد روما بعواقب وخيمة نتيجة مواجهة فريق "متمرد" يسعى لإقامة بطولة انفصالية خارج مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويعد برشلونة إلى جانب ريال مدريد ويوفنتوس الأندية الأخيرة الساعية لإقامة دوري السوبر، وهي بطولة حاربتها الاتحادات الأوروبية والعالمية منذ نشأتها.

وبعد انسحاب روما، سعى الفريق الكتالوني لمواجهة ميلان الإيطالي أو أطلس المكسيكي في كأس جوان غامبر قبل أن يستقر على بوماس.