برشلونة يواجه ريال بيتيس اليوم بتشكيلة تضم أبرز نجومه

البوابة - يطمح برشلونة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة حين يستضيف ريال بيتيس الصعب اليوم السبت على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو ضمن الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين

الدفاع: أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستينسن، رونالد آراوخو، جولز كوندي

الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ

الهجوم: غافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا