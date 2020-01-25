برشلونة يواجه ليغانيس وريال مدريد يصطدم بسرقسطة في كأس إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهات سهلة لكل من برشلونة وريال مدريد، حيث يلتقى الأول على ملعبه مع ليغانيس، والثاني يحل ضيفاً على ريال سرقسطة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 16 أحد أيام 28 أو 29 أو 30 يناير الجاري على ملاعب الأندية المذكورة على اليسار.

وحقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه سالامنكا أحد أندية الدرجة الثالثة 3-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الأخير، فى إطار مباريات الدور 32 من منافسات بطولة كأس إسبانيا، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

بينما حقق فريق برشلونة فوزًا قاتلاً على حساب نظيره إيبيزا أحد فرق الدوري الدرجة الثانية الإسباني 2-1، خلال من المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كان ميسيس"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وكانت السعودية قد استضافت مؤخراً مواجهات السوبر الإسباني، التي شارك فيها أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وتوج الفريق الملكي بلقبها.

وتقام مسابقة كأس ملك إسبانيا، هذا الموسم بنظام جديد، عن السنوات الماضية، بلعب جميع الأدوار حتى ربع النهائي، بنظام المباراة الواحدة، بدلاً من نظام مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن برشلونة، صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس إسبانيا، برصيد 30 لقباً.