برشلونة يواجه مان يونايتد في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت اليوم الاثنين في نيون بسويسرا فريق برشلونة الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فيما يلاقي إشبيلية الإسباني غريمه آيندهوفن الهولندي، ويواجه يوفنتوس الإيطالي خصمه نانت الفرنسي.

قرعة دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي

برشلونة الإسباني x مانشستر يونايتد الإنجليزي

إشبيلية الإسباني x آيندهوفن الهولندي

يوفنتوس الإيطالي x نانت الفرنسي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي x ميدتيلاند النرويجي

شاختار الأوكراني x رين الفرنسي

أياكس الهولندي x يونيون برلين الألماني

باير ليفركوزن الألماني x موناكو الفرنسي

سالزبورغ النمساوي x روما الإيطالي

تقام مباريات الذهاب من هذا الدور في 16 من شهر فبراير المقبل، فيما تجري لقاءات الإياب في 23 من الشهر ذاته.