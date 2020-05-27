برشلونة يواصل استعداداته لمواجهة مايوركا

خاض برشلونة جلسة تدريبية جديدة أمس، استعداداً لمواجهة ريال مايوركا في 14 من الشهر القادم، ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يستأنف الليغا في 11 يونيو، بلقاء إشبيلية وريال بيتيس.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية أنه تم تقسيم لاعبي البارسا إلى مجموعتين خاضتا التدريب على مرحلتين مختلفتين، امتثالاً لتعليمات رابطة الدوري الإسباني لضمان السلامة الصحية، حيث تم المزج بين العمل البدني والتكتيكي في تدريبات الأمس.

وارتدى كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة وطاقمه الأقنعة الواقية التي خصصها النادي، وأعلن بداية تسويقها أمس الأول، في متجر «باسيج دي جراسيا»، وأيضاً عبر المتاجر الإلكترونية.

وتتوافق هذه الكمامات، التي يتم إنتاجها محلياً من قطن عضوي 100%، مع جميع ضمانات السلامة واللوائح الصحية، مع ضمان الحماية حتى 40 غسلة.

وبدأ إنتاج خط الكمامات بثلاث تصميمات يعتزم البارسا زيادتها في حال وجود إقبال كبير عليها؛ ويناسب التصميم الأول الأطفال من عمر 3 إلى 6 أعوام، والثاني للأطفال بين 7 و12 عاماً، بينما الثالث للبالغين.