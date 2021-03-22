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برشلونة يواصل صحوته باكتساح سوسييداد 6-1

منشور 22 آذار / مارس 2021 - 01:30
ميسي يرفع رصيده إلى 23 هدفاً ويبتعد في صدارة هدافي الليغا
ميسي يرفع رصيده إلى 23 هدفاً ويبتعد في صدارة هدافي الليغا

اكتسح برشلونة مستضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 6-1 على ملعب آنويتا لحساب المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.

تناوب على تسجيل أهداف البارسا كلٌ من أنتوان غريزمان (37)، وسيرجينيو ديست (هدفان في الدقيقتين 43 و53)، وليونيل ميسي (هدفان في الدقيقتين 56 و89)، وعثمان ديمبيلي (71).

فيما سجل آندير بارينتشيا هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 77.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 62 نقطة ليستعيد المركز الثاني من غريمه ريال مدريد (الثالث بـ 60 نقطة)، ويقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط.

فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.

كلمات دالة:ليونيل ميسيريال سوسييدادبرشلونةأنتوان غريزمانالدوري الإسبانيعثمان ديمبيليسيرجينيو ديست

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