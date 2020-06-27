برشلونة يواصل منح الهدايا لريال مدريد بتعادله مع سيلتا

واصل برشلونة منح الهدايا لغريمه ريال مدريد، بعد تعادل مخيب أمام مستضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-2 ضمن المرحلة 32 من الدوري الإسباني.

سجل لويس سواريز للبارسا في الدقيقتين 20 و67، بينما أحرز فيدور سمولوف (50)، وإياغو آسباس (88) هدفي صاحب الضيافة.

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة مؤقتاً وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتبقي له مباراة غداً أمام اسبانيول، في حالة الفوز بها ينفرد بالصدارة، ورفع سيلتا رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.